Toroslar Edaş seferberlik ilan etti

BUGÜN NELER OLDU

ToroslarEDAŞ, bugünlerde yaşanmakta olan sert kış koşullarında olumsuzlukların önüne geçmek için gerekli tüm önemleri aldı. Müşterilerine kesintisiz hizmet verme hedefi ile sorumluluk bölgesinde olan 6 ilde seferberlik ilan eden Toroslar EDAŞ zorlu hava koşulları sebebiyle bölgelerde enerji sürekliliğini sağlamak adına yoğun çaba harcıyor. Toroslar EDAŞ 2018 yılında faaliyet gösterdiği illerde yaklaşık 714 Milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, "Yalnızca olumsuz hava koşullarından kaynaklanan doğal afetlere karşı hazırlanmak amacıyla 56 Milyon TL'lik şebeke iyileştirme yatırımı gerçekleştirdi. Ayrıca yoğun kar yağışı, fırtına ve yağış nedeniyle arıza tespiti ve bakım onarım çalışmalarında zorluk yaşanan bölgelerde verilen hizmetlerin aksamaması için de önlemlerini artıran Toroslar EDAŞ, zorlu kış şartlarına karşı hazır durumda.