Zehir tacirleri “evde satış”a yöneldi

BUGÜN NELER OLDU

Gazıantep'tepolisin sık sık düzenlediği operasyonlarla sokakta uyuşturucu satamayan zehir tacirleri, artık evlerini kullanıyor. Polisin yaptığı baskınlarda 3 zehir taciri ile 4 bağımlı yakalandı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar kapsamında Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sakarya Mahallesindeki iki adrese yaptıkları baskında H.Y, M.Y, O.Y, M.C, M,Ş,Y ve M.U adlı şahısları suç üstü yakaladı. O.Y isimli şahsın evinde 26.50 gram esrar maddesi, H.Y isimli şahsın evinde ise 128 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.