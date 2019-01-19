Kardeş okul için atkı ve bere ördüler

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında Yavuzeli'ne bağlı Süleymanobası ilk ve orta okulu öğrencilerine örülen atkı ve bereler dağıtıldı. TDP projeleri arasında yer alan 'Tekstilde Artıkları Değerlendirme Projesi' kapsamında, GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yardım Gönüllüleri Derneği işbirliğine gitti. Proje yürütücüsü GAÜN Öğretim Görevlisi Dr. Seval Uyanık, GAÜN Tekstil Bölümü öğrencilerinin sadece artık ipliklerin kullanılması suretiyle ördükleri süveter, bere, atkı gibi örgü ürünleri ve dernek tarafından bağışlanan mont ve hırkalar ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edildiğini belirtti. Duygusal anların yaşandığını ifade eden Yanık, "Hediye dağıtımımız sırasında öğrencilerimiz ile çocuklar arasında son derece duygusal anlar yaşandı" dedi.