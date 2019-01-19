Kumar oynatılan sendikaya baskın

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde daha önce birçok kez kumar baskını yapılan sendika binasına bir operasyon daha yapıldı. Bugüne kadar yüz binlerce lira ceza ödemelerine rağmen tombala oynatmaktan vaz geçmeyen sendikaya, yine yüklü miktarda ceza kesildi. Alınan bilgiye göre Tarsus Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde faaliyette bulunan Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasında dün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 48 kişiye kumar oynamaktan 320 TL olmak üzere toplamda 15 bin 360 TL ve kapalı alanda sigara içmekten 153 TL olmak üzere 39 kişiye toplamda 5 bin 967 TL idari para cezası yazıldı. Aramada, 2 adet LCD televizyon, 1 adet projektör, 1 adet yansıtma için kullanılan kamera, 1 adet ahşap el yapımı top üfleme cihazı, 174 adet tombala kartı, bin 080 adet pul ve 2 adet top ele geçirildi. Olayda kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan G.A. (Gökhan Arslan) göz altına alındı.