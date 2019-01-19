Lise öğrencilerinin üniversite provası

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversite adaylarına kapılarını açmaya devam ediyor. Bölgenin ilk vakıf üniversitesi HKÜ bu kez, Gaziantep Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerini konuk etti. Türkiye'de ve Gaziantep'te bulunan lise öğrencilerinin uğrak noktası olan HKÜ, öğretim hayatının başladığı ilk günden bu yana üniversite adaylarına destek oluyor.

150 ÖĞRENCİ KAMPÜSÜ GEZDİ

Üniversite hayatını yakından tanımak ve bilgi almak isteyen öğrencilerle yakından ilgilenen HKÜ, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Rehber öğretmenleri eşliğinde gelen yaklaşık 150 öğrenci kampüsü gezerek üniversite hayatını yakından gördü. Üniversite yaşamını yerinde gören üniversite adayları, mini bir üniversite provası yaptı.

ZAMANINIZI BOŞA HARCAMAYIN

Gezi programı çerçevesinde HKÜ'nüni, sağlık bilimleri fakültesi, mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, iletişim fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, yabancı diller yüksekokulu, meslek yüksekokulu, Mütercim Asım Kütüphanesi, fitnesscenter ve tüm kampüs alanı gezdirildi. Gezinin ardından HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Arayıcı, öğrenciler ile söyleşi gerçekleştirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin fakülte, bölüm, burs ve sosyal imkanlarından bahseden Arayıcı, konuşmasının devamında kariyer hedeflerine yoğunlaştı. Üniversite adayları için zamanın önemine dikkat çeken Arayıcı, "İmkanınız olursa yurt dışına çıkın. Sosyal ve proaktif olun" dedi.

NEDEN HKÜ'YÜ SEÇMELİYİM?

Neden Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni seçmeliyim sorusunu yönelten öğrencilere, CO-OP uygulaması, burs olanakları, sosyo-kültürel faaliyetler, Farabi-Erasmus (yurtiçi ve yurt dışı eğitimi) programı sunularak detaylı cevaplar verildi. Üniversitenin mini provasını yapan adaylar, üniversiteyle ilgili detaylı bilgiler aldıklarını söyledi. Geziyi tamamlayan öğrencilere üniversitenin materyallerinin bulunduğu hediye çantaları verildi.