Mersin doludizgin

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Basketbol Ligi'ne iyi başlayamayan ancak son haftalarda toparlanan Mersin Büyükşehir Belediye, Bellona Kayseri maçından galibiyet bekliyor. Genel Menajer Melahat Aydın galibiyet serisine devam etmeleri gerektiğini belirtip,dedi. Aydın, Bellona Kayseri maçını ise şöyle değerlendirdi: "Rakibimiz her ne kadar ligde 3 galibiyet, 11 mağlubiyet alsa da bizi zor bir maç bekliyor. Eğer sahaya istediğimiz oyunu yansıtamaz ve iyi mücadele edemezsek maçı kazanamayız.Bizim takımımız istediği zaman her takımı yenebilecek güçte. Bu maçı da kazanıp galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. İnşallah deplasmanda kazanıp, kentimize öyle döneceğiz."