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Ortak katili 4 yıl kaçabildi

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019
Ortak katili 4 yıl kaçabildi
Gaziantep'te ortak olarak çalıştıkları işyerinin zarar etmesi nedeniyle tartıştığı ortaklarını başlarından birer kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan B.A. 4 yıl sonra yakalanabildi. 27 Aralık 2014 tarihinde Şahinbey ilçesine bağlı Onur mahallesinde meydana gelen olayda, birlikte emlakçı dükkanı açan Hanifi Özdar (40), Kadir Yıldız (36) ve B.A. zarar edince işyerini kapatan B.A., yanına bir akrabasını da alarak eski ortaklarıyla bir kahvehanede buluştu. Eski ortaklarıyla alacak meselesi yüzünden tartışan B.A., eski ortaklarını tabancayla başlarından birer kurşunla vurarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin yaptıkları çalışmalara rağmen kayıplara karışan zanlıyı bulamadı. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen aralıksız devam eden kapsamlı takip, titiz ve dikkatli çalışmalar neticesinde, firari olarak aranan B.A, dün yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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Ortak katili 4 yıl kaçabildi
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