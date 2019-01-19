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Otomobil kanalına devrildi

Giriş Tarihi: 19.1.2019
Otomobil atık su kanalına devrildi
ADANA'NIN Seyhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin atık su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Fevzi Paşa Mahallesi'nde, Emre K'nın kullandığı 34 SR 4360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak atık su kanalına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 acil servis ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla sürücüyü kanaldan çıkardı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Emre K. hastaneye kaldırıldı. Kanala düşen otomobil ise vinç ve çekici yardımıyla çıkarıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Otomobil atık su kanalına devrildi
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