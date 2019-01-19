Savunmadan mesaj var

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı savunma oyuncuları, şampiyonluğa inanıyor. Ümraniyespor'dan transfer edilen Oğuz Ceylan ve Mücahit Albayrak ile Giresunspor'dan transfer edilen Uğur Arslan Kuru, transfer süreçlerini ve hedeflerini anlatarak, taraftara mesajlarını iletti. Oğuz Ceylan, Gazişehir'e transferinin biraz uzun sürdüğünü ancak bulunduğu yerden çok memnun olduğunu dile getirerek, transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Oğuz, Gaziantep'i hak ettiği lige yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

TEK DÜŞÜNCE VAR...

Gazişehir Gaziantep'teki çoğu oyuncuyla geçmişte rakip veya takım arkadaşı olarak bir araya geldiğini, bu yüzden birçok isimle tanışıklığının olduğunu belirten Oğuz Ceylan, "Burada iyi bir aile ortamı var. İnşallah bunu sahaya yansıtacağız. Bunu yaptığımız zaman başarılı olabiliriz. Ben geldiğimden beri şunu görüyorum, burada herkes şampiyonluğa odaklanmış" dedi. DÜŞÜNMEDEN GELDİM

Mücahit Albayrak ise transferi konusundaki gelişmelerden sonradan haberinin olduğunu, talibinin Gazişehir olduğunu öğrenince de fazla düşünmeden kabul ettiğini anlattı. Mücahit, hedefleri olan bir kulübe geldiği için yaşadığı mutluluğu ifade etti. Uğur Arslan Kuru da Gazişehir Gaziantep'e geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

BUGÜN RAKİP DENİZLİSPOR

GAZIŞEHIR Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının startını Denizlispor maçıyla verecek. Gaziantep Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS MAX1'den canlı olarak yayınlanacak. Gaziantep ekibi rakibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Gazişehir ilk yarıyı 31 puan ve 19 averajla 3. sırada kapatmıştı. Denizlispor ise 36 puanla ikinci sırada yer alıyor.