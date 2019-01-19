Son 50 yılın en fazla yağışını aldı

BUGÜN NELER OLDU

ukurova bölgesinde günlerdir etkili olan yoğun yağış, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Tahtaköprü Barajı ve 17 Mart Afrin Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağış ve baraj kapaklarının açılmasıyla Amik Ovası da sular altında kaldı, tarım arazilerini ve evleri su bastı, çok sayıda hayvan telef oldu. Bazı mahallelerde eğitime ara verildi. Bölgede son günlerde etkili olan yağmurla birlikte yaklaşık 30 ev tahliye edildi. Aileler yüksek kesimlerde ve Reyhanlı'da oturan yakınlarının yanına gitti. Özkurtuluş ve Suluköy de yağıştan kısmen etkilendi. Bu arada bir bölümü ekili, binlerce dekar tarım arazisi de sular altında kaldı. . AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra jandarma ve 112 Acil ekiplerinin mahallelerde sağlık durumu acil hastalara yardımcı olduğu belirtildi. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bölge sakinlerinin ihtiyaçlarının giderildiği öğrenildi. Mahalle sakinlerinden İnayet Biçek, yağmur nedeniyle su seviyesinin 1-1,5 metreyi bulduğunu söyledi. Hayvanlarının telef olduğunu belirten Biçek, "30 büyük baş ve 10 küçük baş hayvanım ahırlarda kaldı. 50 yıldır burada yaşıyorum ilk kez böyle bir yağmur gördüm" dedi.