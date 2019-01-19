Tarih müzesi fotoğraf yarışmasına odaklandı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, Kıbrıs Türk Millî Mücadele konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. İki kategoride gerçekleşecek olan yarışmada seçici kurul tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda dereceye girenler ödüllendirilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin fotoğraflarını en geç 25 Ocak 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesine elden teslim etmesi gerektiği bildirildi. Kıbrıs Türk Millî Mücadele Fotoğraf yarışmasının birinci kategorisinde millî mücadele yılları sırasında çekilmiş fotoğraflardan oluşacak.