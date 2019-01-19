Vali Demirtaş’tan Gündoğdu’ya destek

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Kadınlar Basketbol Süper Lig'de şehrin tek temsilcisi Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay ve Basketbol İl Temsilcisi Abdullah Kutlu'yu makamında kabul etti. Başkan Işıkay, Vali Demirtaş'a kendilerini anlattıklarını ve 16 Şubat'ta Adana'da oynayacakları Galatasaray maçına davet ettiklerini söyledi.
Vali Demirtaş ise "Yaptığınız sosyal projeleri destekliyorum. Maçlarınıza geleceğim"
diye konuştu. Vali Demirtaş, İl Temsilcisi Kutlu'nun semtlerdeki basketbol sahalarının bakımının yapılması konusunda destek isteğine "Siz yerleri belirleyin biz yaptırırız"
yanıtını verdi. Bu arada takım bugün İstanbul'da saat 13.00'te Fenerbahçe'ye konuk olacak.