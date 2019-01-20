590 bin öğrenci karne aldı

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Valisi Davut Gül, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte öğrencileri karne gününde yalnız bırakmayarak karne sevincine ortak oldu. 590 bin öğrencinin öğrenim gördüğü kentte bin 236 okulda görev yapan 31 bin 500 öğretmenin görev yaptığına dikkat çeken Vali Gül, karnedeki puanların öğrencilerin başarılı ya da başarısız göstermediğini, asıl başarının çocukların aile ve toplum içindeki başarısı ve kendi ayakları üzerinde durmaları olduğunu söyledi. Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi'nde yapılan karne dağıtım törenine katılan Vali Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkâmil Kaymakamı Ali Dursun, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile öğrencilerin karnelerini dağıtarak kol saati hediye ettiler. Vali Gül, burada yetenekleri ile engellerini aşan ve Güzel Sanatlar Lisesinde okumaya hak kazanan görme engelli öğrenciler Göktuğ Arin ve Bayram Şivka'ya karnelerini vererek başarılarından dolayı altın taktı.