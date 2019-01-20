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, Moussa Bagayoko’yu transfer etti

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Adana, Moussa Bagayoko’yu transfer etti
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Malili futbolcu Moussa Bagayoko'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, son olarak Tetiş Yapı Elazığspor forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İKİ TRANSFER DAHA
ADANASPOR, orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir ve defansta görev yapan İhsan Uğur Göktaş'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Turuncu-beyazlılar, Payasspor'da oynayan 24 yaşındaki defans oyuncusu İhsan Uğur Göktaş'la da 2,5 yıllığına anlaştı.
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Adana, Moussa Bagayoko’yu transfer etti
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