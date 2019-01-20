Ağırlaştırılmış müebbet 15 yıla indirildi

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Nizip ilçesinde geçen Ramazan ayında iftarını açmak için arkadaşlarıyla birlikte mesire alanına gitmek isteyen ağabeyi tarafından misafirlerin önünde tokatlanınca, iftar vaktinde ağabeyini silahla vurarak öldüren gence verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 15 yıla indirildi. 25 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Nizip ilçesinde oto alım satımı işiyle uğraşan, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi nüfusuna kayıtlı Ahmet Kara, iftar vaktinden önce yanına bir kaç arkadaşını da alarak Belkıs Mesire Alanı'na gitmek istedi. Evden eşyalarını alıp gitmek isterken karşıdan gelen kardeşi Halil Kara'ya bir tokat atıp evden ayrıldı. İftar vaktinde mesire alanına gelen küçük kardeş, yanına getirdiği silahı çekip ağabeyi ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Ahmet Kara kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri Halil Kara'yı gece geç saatlerde gözaltına aldı. Tutuklanarak cezaevine konulan kara hakkında Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayetten dava açıldı. Davanın son duruşmasında savcı sanığın fiiline uyan, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesinde yer alan " Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" cinayet işleme suçundan" cezalandırılmasını istedi. Davanın karar duruşmasında söz alan sanık avukatı Mehmet Emin Durap, müvekkilinin suçu ağır tahrik altında işlediğini, maktulun kardeşini sık sık dövdüğünü, hatta birlikte çalıştırdıkları oto galerisinin damında zincirle bağladığını, toplum içinde sürekli hakaret ederek aşağıladığını, olay günü de arabayla piknik alanına giderken kardeşini görünce arabadan inip dövdüğünü, yanındakilere de "bana ters ters" baktı dediğini, bunun da meşru müdafaa olarak değerlendirilmesi ve cezanın en alt sınırdan verilmesini istedi. Mahkeme heyeti yaptığı değerlendirmenin ardından sanığa Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-d maddesine uyan eyleminden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın suçu haksız tahrik koşulları altında işlediğine de karar veren mahkeme heyeti cezayı 18 yıla, mahkemedeki saygın tutumu nedeniyle de yapılan indirimle birlikte 15 yıla indirdi.