Başkan sporseverlerle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

KIREMITHANE Spor Kulübü Başkanı Veysel Susar, 2014'te devraldıkları kulübün dört yılda dört şampiyonluk kazandırdıklarını ifade ederken, kulübün onursal başkanı Müslüm Susar,dedi. Gecenin özel konuğu olan sinemanın Adanalı yıldızları Menderes Samancılar ve Levent Özdilek ise konuşmalarında Adana'da yetişen sinema sanatçıları olarak yetiştikleri, doğdukları memlekette uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin yanında olduklarını belirttiler. Başkan Sözlü bir spor kulübünün kırk yıllık geçmişinin olmasının gurur verici olduğunu belirterek,diye konuştu.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kiremithane Spor Kulübü'nün 40'ncı yıla özel düzenlediği 'Uyuşturucuya hayır, Spora evet' temalı gecede sporseverlerle buluştu.