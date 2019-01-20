Başkan sporseverlerle buluştu

KIREMITHANE Spor Kulübü Başkanı Veysel Susar, 2014'te devraldıkları kulübün dört yılda dört şampiyonluk kazandırdıklarını ifade ederken, kulübün onursal başkanı Müslüm Susar, "Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün direktifleriyle bir tesis kazandırdık kulübümüze. Bölgesel amatör ligde şampiyonluğa koşuyoruz"
dedi. Gecenin özel konuğu olan sinemanın Adanalı yıldızları Menderes Samancılar ve Levent Özdilek ise konuşmalarında Adana'da yetişen sinema sanatçıları olarak yetiştikleri, doğdukları memlekette uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin yanında olduklarını belirttiler. Başkan Sözlü bir spor kulübünün kırk yıllık geçmişinin olmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Gençlerimizi etkisi altına alan her türlü kötü alışkanlıktan onları uzak tutmak gerekiyor. Futbol sahalarını, havuzları çoğaltarak bu sportif başarıyı devam ettirmemiz gerek"
diye konuştu. 'UYUŞTURUCUYA HAYIR, SPORA EVET'
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kiremithane Spor Kulübü'nün 40'ncı yıla özel düzenlediği 'Uyuşturucuya hayır, Spora evet' temalı gecede sporseverlerle buluştu.