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Bu hastanede ERCP ve cerrahi işlem aynı anda yapılıyor

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Bu hastanede ERCP ve cerrahi işlem aynı anda yapılıyor
KAHRAMANMARAŞ Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde, hizmet veren Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi açıldığı günden buyana bin 500 hastayı kabul etti. ERCP ve cerrahi işlemin aynı anda yapıldığı tek merkez konumunda bulunan hastane çevre illerden de hasta kabul ediyor. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Cerrahi Kliniğinde Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi (ERCP) ünitesi, Gastroenterolojik Cerrahi uzmanlar tarafından hasta kabulü yapmaya devam ediyor. Hastanın safra yoluna düşen taşların çıkartılması için tedavi merkezi konumunda yer alan ERCP merkezinde, yapılan işlem sonrası gerek görüldüğünde ameliyatı da yapılarak kısa sürede taburcu ediliyor.
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Bu hastanede ERCP ve cerrahi işlem aynı anda yapılıyor
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