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Duygusal yeme bozukluğuna dikkat

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019
Duygusal yeme bozukluğuna dikkat
SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Gözde Kıratlı, beslenmenin yaşamımızı sürdürebilmemiz için gereken fizyolojik ihtiyaçlarımızdan biri olmasına karşın yalnız bu ihtiyacımızdan dolayı yeme davranışı göstermediğimizi söyledi. Kıratlı, yeme davranışının bir de duygusal tarafı olduğunu, burada bozukluk olması halinde davranışın değişebildiğini belirti. Duygusal yeme bozukluğuna sahip bireylerin yaşamlarını sürekli yemek yeme ihtiyacı içerisinde geçirdiklerine dikkat çeken Kıratlı, "Aslında duygusal yemede aç olan karnınız değil, zihniniz ya da duygularınız oluyor. Doyma hissiniz kaybolmaya başlıyor" şeklinde konuştu.
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