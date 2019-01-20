Emniyetten torbacılara ağır darbe

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3 ilçesinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi'den 3'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde çalışma başlatıldı. 2018'in Eylül ayında başlayan çalışmalar kapsamında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları fiziki ve teknik takibe alındı.Yapılan takipler sonrasında operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri Merkez İlçe Antakya, Reyhanlı ve Altınözü'nde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 6 kişi göz altına alınırken 2,5 kilo gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı.