Felçli Emin ve ailesi yardım eli bekliyor

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, 6 aylıkken geçirdiği çocuk felç sebebiyle yüzde 94 engeli bulunan 20 yaşındaki Emin Erdal'ın ailesi, çocuklarının tedavisi ve yaşadıkları maddi zorlukları aşabilmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Yaklaşık 3 yıl önce eşi tarafından terk edilen 3 çocuk annesi Aslı Erdal, zihinsel ve bedensel engelli Emin için yaşam mücadelesi veriyor. İskenderun ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Erdal ailesinin evleri borçlarından dolayı haciz edilme tehlikesi ile karşı karşıya. Acılı anne Erdal, yıllardır tedavi için birçok hastaneyi dolaştıklarını, oğlu Emin'in tüm zorluklara ve hastalığına rağmen hayata tutunmayı başardığını söyledi. Engelli oğlunun günden güne zayıfladığını belirten Erdal, "Oğlumun durumu bizi hem maddi hem de manevi olarak etkiledi. İki tane kızım da liseye gidiyor, ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Sadece hasta oğlumu tedavi ettirmek, iki kızımı okutabilmek için mücadele veriyorum" diye konuştu. Oğlunun bakıma muhtaç olmasından dolayı çalışamadığını belirten Erdal, yardım istedi.