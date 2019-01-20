Gazişehir’in hesabı tutmadı

BUGÜN NELER OLDU

aç ev sahibi Gazişehir'in vuruşuyla başladı. İlk yarının son çeyreğinde artan Denizlispor üstünlüğü 39. dakikada sonuç verdi. Denizlispor atağında topa son dokunan Ziya Alkurt takımını deplasmanda öne geçiren sayıyı kaydetti: 0-1. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk takım üst üste yaptığı ataklarla topu Gazişehir ceza sahasına yakın bölgelerde tutmaya çalıştı.Maçın kalan bölümünde güçlü rakibi karşısında varlık gösteremeyen Gazişehir GFK, Süper Lig yarışında 5 puan gerisinde olduğu Denizlispor'a altın değerinde 3 puan vererek zirve yarışında büyük bir yara aldı.İstediği sonuçları almakta zorlanan Gazişehir Gaziantep, ligde çıktığı son 4 maçın üçünü kaybetti. Tek galibiyetini Karabükspor karşısında aldı.