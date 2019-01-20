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Mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
ADANA'NIN Ceyhan ilçesinde, traktörle çitlikten dönen Suriyeli aile, Ceyhan Nehri ve DSİ'ye ait sulama kanalının taşması sonucu mahsur kaldı. Aileyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Toktamış Mahallesi yolunda meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının taşması sonucu Sinan Özel'e ait çiftlikten traktörle yola çıkan Suriyeli aile, mahsur kaldı. Anne ve 3 çocuğu, boğulma tehlikesi yaşadı. Aileyi görenlerin durumu 155 ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi CanKur ekipleri, Suriyeli aileyi kaldığı yerden botla kurtarırken, araç akıntıya kapılmadan sudan çıkarıldı. Öte yandan su baskını nedeniyle Ceyhan 'ın bazı yolları trafiğe kapatıldı.
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Mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
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