Nergis satarak okuttuğu torununa burs istiyor

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küçük bir market alışveriş sepetinin içinde nergis, tespih, anahtarlık gibi ürünler satan ve çevredeki insanlar tarafından 'Pamuk Teyze' olarak tanınan Ayşe Zararsız (70), kazandığı paranın üniversite öğrencisi olan torunun eğitim ihtiyaçlarına yetmediğini ve ona burs verilmesi için yardım beklediğini söyledi. Merkez Seyhan İlçesi Gazipaşa Bulvarı'nda yanına aldığı küçük demir bir market sepetinin içinde nergis, tespih, anahtarlık gibi ürünler satarak hem geçimini sağlayan hem de Artvin'de üniversitede tarih öğretmenliği bölümünü okuyan torununa para yollayan Ayşe Zararsız, kazandığı paranın yetersiz olduğunu ve torununun eğitim ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Yaşlı kadın, "Hiçbir yerden başka gelirim yok. Tek derdim torunumun üniversite okuduğu Artvin'de sıkıntı çekmemesi. Kimse torunuma burs vermiyor" dedi.