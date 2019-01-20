Para ve saatleri gasp eden 3 kişi tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

gittikleri eğlence mekanından gece geç saatte çıkınca yurda gidecek herhangi bir araç bulamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi A.O.B. ve aynı yaştaki arkadaşı K.N. yolda kaldı. Onları fark eden 3 kişi, otomobilleriyle gençlerin yanına gidip, gidecekleri yere götürmeyi teklif etti. Araca binen iki arkadaş, hayatının şokunu yaşadı. Zanlılar bıçak çekip, tehdit ettikleri gençlerin 120 lira para ve kol saatlerini gasp edip, onları yolda bırakıp kaçtı. Polis, söz konusu gaspçıları düzenlenen şok bir operasyonla kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.Olay, 17 Ocak'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Çukurova Üniversitesi'nde öğrenci olan A.O.B. ve K.N., bir eğlence merkezinde gece geç saatlere kadar eğlendi. İki arkadaş, yurda geri dönmek istediklerinde ne bir toplu taşıma aracı, ne de taksi bulabildi. Yolda kalan gençleri fark eden, 3 kişi de otomobilleriyle yanlarına yaklaşıp, onları gidecekleri yere götürmeyi teklif etti.Bu teklifi kabul eden gençler, söz konusu araca bindi. Otomobil yola çıkıp, seyir halindeyken iki arkadaş, hayatlarının şokunu yaşadı. Zanlılardan İbrahim K., yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, A.O.B. ve K.N.'ye doğrultarak, "Cebinizdeki parayı ve kol saatlerinizi verin" dedi. Ancak iki arkadaş, buna direnince devreye giren Emir Kürşat O., "Vermiyorsa bacağından bıçakla" diye bağırınca gençler de korkuya kapıldı.Zanlılara ceplerindeki 120 lira nakit para ve kol saatlerini çıkartıp, aracın sürücüsü Bekir A.'ya verdi. O da bir süre daha ilerledikten sonra durup, iki arkadaşı araçtan indirdi. Zanlılar gaza basıp, hızla olay yerinden kaçarken, gençler de durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, önce güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını, sonra da şahısların kimliklerini tespit etti. Evlerinde yakalanan 3 zanlı tutuklandı.