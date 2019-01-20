Pelin Beydüz artık Merinosspor’da

TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 2.ligi 6. Grup'ta üç yıldan beri namağlup unvanla yola devam eden Merinosspor 1. Lig
'e çıkmak için transferlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 1. Lig'den üç sporcu transferi yapan Merinos, yine 1. Lig'de oynayan libero Pelin Beydüz'ü kadrosuna kattı.
Ara transfer sezonunu çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden başkan Ali Bağcı, libero konusunda da uzun zamandan beri takip ettikleri Pelin Beydüz'ü renklerine kattıklarını söyleyerek, "Merinos olarak üç sezondan beri grubumuzda namağlup şampiyon oluyoruz. Bu yılda olacağız"
şeklinde konuştu.