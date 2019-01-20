Pelin Beydüz artık Merinosspor’da

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 2.ligi 6. Grup'ta üç yıldan beri namağlup unvanla yola devam eden'e çıkmak için transferlerini sürdürüyor.Ara transfer sezonunu çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden başkan Ali Bağcı, libero konusunda da uzun zamandan beri takip ettikleri Pelin Beydüz'ü renklerine kattıklarını söyleyerek,şeklinde konuştu.