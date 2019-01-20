Süper Lig için enerji

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 18. haftasında Karabükspor'u 1-0 yenen mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Yılmaz Vural, tempolu bir oyunla önemli bir üç puan aldıklarını söyledi. Vural,diye konuştu. Önlerinde oynayacakları zorlu iki maç olduğunu belirten Vural, "Transfer çok enteresan gidiyor. Takıma 3-4 oyuncu katabildik. 8 arkadaşımız takımdan gidince 19 kişi kaldık. Antrenman temposunu düşüreceğiz.ifadelerini kullandı."Amacımız çok fazla maç kazanmak" diyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Gönül 17 maçtan da 3 puan almak ister. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.