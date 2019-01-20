Süper Lig için enerji

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por Toto 1. Lig'in 18. haftasında Karabükspor'u 1-0 yenen mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Yılmaz Vural, tempolu bir oyunla önemli bir üç puan aldıklarını söyledi. Vural, "Üç puanı tempolu oyunla aldık. Futbolda rakip küçümsemek diye bir şey yok. Biz de çok ciddiye aldık zaten rakibimizi. Rakibimiz zaman zaman pozisyon da buldu"
diye konuştu. Önlerinde oynayacakları zorlu iki maç olduğunu belirten Vural, "Transfer çok enteresan gidiyor. Takıma 3-4 oyuncu katabildik. 8 arkadaşımız takımdan gidince 19 kişi kaldık. Antrenman temposunu düşüreceğiz. Ona göre antrenman ayarlayacağız. Adana'da bir sinerji yakalandı, herkes Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkmasını istiyor. Bu sinerjiyi boşa çıkarmamak lazım"
ifadelerini kullandı. GECE GELDİ MAÇA ÇIKTI! Vural, son anda gerçekleşen Rassoul'un transferi için. "Önceki gece geldi Adana'ya, lisansını da sabah yetiştirdik. Konuştuk kendisiyle, bugün de oynadı. Oyuna girince de bir değişiklik getirdi, iyi bir oyuncu" dedi. 'GÖNÜL HEPSİNİ İSTER'
"Amacımız çok fazla maç kazanmak" diyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Gönül 17 maçtan da 3 puan almak ister. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.