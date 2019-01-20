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Toros Kaplanı Elazığ’a hazır

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Toros Kaplanı Elazığ’a hazır
SPOR Toto 1. Lig'in 18. haftasında yarın Şanlıurfa GAP Stadı'nda Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak Adanaspor, hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde iyi bir kamp dönemi geçiren turuncu-beyazlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Demirbakan, "Bizim için zor bir maç olacak. Yaklaşık 15 gündür kendi tesislerimizde bu karşılaşmaya odaklandık. Rakibimiz ligde çıkış arayan bir takım. Bunun için elimizden geleni yapacağız, futbolcularıma güvenim tam" şeklinde konuştu.
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Toros Kaplanı Elazığ’a hazır
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