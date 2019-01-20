Toros Kaplanı Elazığ’a hazır

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 18. haftasında yarın Şanlıurfa GAP Stadı'nda Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak Adanaspor, hazırlıklarında sona geldi. Teknik direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde iyi bir kamp dönemi geçiren turuncu-beyazlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Demirbakan,şeklinde konuştu.