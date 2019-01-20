Türkiye Peru dostluğuna yeni bir adım atıldı

BUGÜN NELER OLDU

Parti Niğde Milletvekili ve Türkiye- Peru Parlementolararası dostluk başkanı Selim Gültekin, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Türkiye ile Peru Parlementoları arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da iyileştirilmesi için toplantı gerçekleştirdi. Başbakanlığın eski binasında gerçekleşen toplantıya Peru Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte de katıldı. Yapılan toplantıda Türkiye ile Peru arasıdaki ilişkilerin daha iyileştirilmesi için neler yapılabilir konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ak Parti Niğde Milletvekili ve Türkiye-Peru Parlementolararası dostluk başkanı Selim Gültekin toplantının sonunda, bu ilişkilerin pekiştirilmesi adına göstermiş olduğu çabadan dolayı Peru Ankara Büyükelçisine ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a teşekkür etti.