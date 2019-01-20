Vali çocukların karne sevincine ortak oldu

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Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek İlk ve Orta Dereceli okulların yarı yıl tatiline girmesi öncesi 23 Nisan Havacılar Ortaokulu ve Kemal Çetintürk İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini dağıttılar. Yarıyıl tatili öncesi öğrencilere karnelerini veren Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Milli Eğitim Müdürlüğünü, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tebrik ederek; "Başarılı bir yarıyıl geçirdik. Umarım bu başarımız ikinci yarıyılda da devam edecektir" dedi. Karnelerini alan öğrencilere iyi tatiller dileyen Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'de 385 okulda toplam 72326 öğrencinin karne aldığını belirterek; " Eğitim şehri olarak adlandırabileceğimiz İlimiz Niğde, eğitim ve öğretimde ülke genelinde iyi sıralarda bulunuyor. Hedefimiz bunu daha yükseklere çıkarmak. Daha kaliteli noktaya getirmek. Bütün çalışmamız ve amacımız vatana millete faydalı insanlar yetiştirmek. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek. Bu konuda devletimiz ve hükümetimiz gereken tüm desteği vermektedir. Öğretmenlerimiz 15 gün sürecek olan tatil boyunca öğrencilerimize ödev vermediler. Fakat çocuklarımızın ve gençlerimizin 15 günlük süre zarfını boş geçirmemesi gerekiyor. Kitap okuyarak,