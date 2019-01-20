Yaşlı çift alevlerin arasından kurtarıldı

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Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde sabah erken saatlerde meydana gelen yangında evdeki yaşlı çifti itfaiye ekipleri son anda kurtardı. Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde sabahın erken saatlerinde Ömer ve Saniye Ün isimli yaşlı çiftin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine kısa zamanda gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri, evde alevlerin arasında mahsur kalan yaşlı çifti kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşlı çiftin sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken yangında büyük hasar gören ev kullanılmaz hale geldi.