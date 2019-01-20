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Yolculukta yazı okurken midemiz neden bulanır?

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Yolculukta yazı okurken midemiz neden bulanır?
SEYAHAT eden kişilerde sıklıkla görülen araç tutması, otomobilde, uçakta, trende, dönme dolapta ya da deniz araçlarında seyahatiniz esnasında çeşitli problemlere yol açabiliyor. Halk arasında taşıt tutması olarak da bilinen hareket hastalığı genellikle bulantı, kusma ve baş dönmesi belirtileriyle kendini gösteriyor. Hareket hastalığının göz rahatsızlıklarının habercisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Öksüz "Bu hastalığın oluşmasında, iç kulaktan gelen uyarılar, gözlerden gönderilen uyarılar ve proprioseptör adı ile bilinen yapılardan gelen uyarılar arasındaki bozukluklar fazlasıyla etkili oluyor. Merkezi sinir sistemi, vücudun denge reseptörlerinden birbiriyle uyumsuz mesajlar aldığında, bu uyaranlar arasında bir anlaşmazlık meydana geliyor" dedi.
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Yolculukta yazı okurken midemiz neden bulanır?
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