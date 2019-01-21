CHP’li Başkan Genç’e Yenişehirlilerden tepki

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de CHP'li Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç'e yolların yapılması için defalarca dilekçe veren vatandaşlar, "Başkan koltuğundan kalkıp da mahallemize gelmiyor. Kendisi bu sokakta oturur mu" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Yenişehir ilçesi Batıkent ve Menteş mahallelerindeki yolların durumu içler acısı. Modern yapılanmanın olduğu bölge, yollardaki çukur ve çamur deryası yüzünden adeta köstebek yuvasını andırıyor Yenişehir Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Genç'i defalarca dilekçe yazarak göreve davet ettiklerini söyleyen vatandaşlar, sonuç alamadıklarını dile getirdiler. Vatandaşlar, "Sokağın girişini görenler girmek istemiyorlar. Hakkımız olan hizmeti istiyoruz" dediler. Kışın çamurdan yazın ise topraktan dolayı zor günler geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar, "Sokaklarımız adeta çamur deryası. Köstebek yuvalarını andırıyor. Ara sokaklarda molozlar, çalılar ve çöp yığınlarından geçilmiyor. Sağlığımız tehlikede. Maalesef başkan Genç hiçbir şey yapmıyor" diye konuştular.