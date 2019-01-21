Çocuklar gönüllerince eğlendi

MERSİN'İN Erdemli ilçesinde belediye tarafından bu yıl 1'incisi düzenlenen "Kar Şenliği" binlerce öğrenci, veli ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Yüksek kesimlerden getirilen 500 ton kar, çocukların eğlencesi oldu. İlçenin kar yağan mahallelerine gidemeyen çocukları kar ile buluşturan belediye, sucuk ekmek ve karsambaç ikram ederek çocuklara karne hediyesi verdi. Kar topu oynayan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi.

"ONLARIN MUTLULUĞU ÖMRE BEDEL"

Çocuklara karne hediyesi olarak böyle bir festivali gerçekleştirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Kar üzerinde oynayan çocukların mutluluğu bir ömre bedel. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Sahil kesimindeki Erdemliler olarak hepimiz iyi biliyoruz ki kar görmek hepimizin özlemi. Halkımızın bu özlemini gidermeye çalıştık. Özellikle çocuklarımızın kartopu oynamaları bizleri sevindirdi mutlu olduklarını görmek bizleri daha da mutlu etti'' dedi.