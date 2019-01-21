Grip, birçok yaş grubunda ağır seyreder

BUGÜN NELER OLDU

. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Dr. Emine Ünal Evren'den grip türleri, bulaşma yolları ve tedavisi hakkında bilgiler aldık. Grip, her yıl yapısını değiştirerek bağışıklık sisteminden kaçmayı başaran influenza virüslerinin sebep olduğu , başlıca burun , boğaz, bronşlar ve bazen de akciğerleri tutabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Hafif seyirli üst solunum yolu enfeksiyonu tablosundan ölümcül komplikasyonlara kadar geniş bir yelpazede kendini gösterir.A, B ve C olmak üzere üç tip influenza virüsü vardır. Mevsimsel gribin en sık etkeni olan influenza A virüsünün zamanla değişim gösteren birçok alt tipi de bulunmaktadır. Grip, hasta bir insanın öksürükle havaya yaydığı enfekte damlacıkların sağlam kişiler tarafından solunum yolu ile alınması ile bulaşır.Yüzeylerde yaklaşık 7 saaate kadar canlılığını koruyan virüsün direk temas ile ellerle bulaşması da mümkündür.Kalabalık ortamlarda bulaşması kolaylaşır.Özellikle kış aylarında salgınlar ortaya çıkar. Bu noktada şunu vurgulamak isterim ki birçok virüs, grip benzeri bulgulara sebep olabileceği için kesin tanı ancak laboratuvar testleri ile konulabilir. Tedavide kullanılan antiviral ilaçlar semptomların başlangıcından itibaren ilk 48 saat içinde alındığında etkilidir.