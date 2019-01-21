Masaj salonlarında fuhuşa ev hapsi cezası

ADANA polisi tarafından il genelinde 9 ayrı masaj salonunda çalışan kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiası ile gözaltına alınan ve 44 kişiden 33'üne ev hapsi cezası, 5 kişiye adli kontrol şartı uygulayıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıtı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayla ilgili 5 kişi ise polis tarafından aranıyor.

GÜNLÜK KAZANÇLARI 15 BİN LİRA

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Ocak'ta 300 polisin katıldığı şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında masaj salonu sahibi, çalışanı ve işletmecilerinin de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Kazakistan uyruklu bir kadını da masaj salonlarında çalıştırdıkları ve günlük kazançlarının 15 bin lira olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalarda, birbirleriyle irtibatlı olarak hareket ettiği belirlenen şüphelilerin, kendilerine ait masaj salonlarında masör olarak çalışan mağdur kadınlara fuhuş yaptırarak gelir elde ettikleri, bir kısım şüphelinin ise masaj

salonları etrafında gözcülük yaptıkları, mağdur kadınları bu masaj salonlarına getirip götürdükleri ve kadınları fuhşa teşvik ettikleri belirlendi.



5 KİŞİ ARANIYOR

Gözaltına alınan 44 kişiden 6'sı emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 44 kişi adliyeye sevk edildi. Tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilere adli kontrol şartlı uygulandı. Operasyon kapsamında 5 kişi ise polis tarafından her yerde aranıyor.