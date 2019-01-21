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Melih Abi: otoyol bağlantısı istiyor

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Kürkçüler Mahallesi'nin nüfusu 10 bini bulmuş. Cezaevi de burada. Bu nüfusun yaşadığı yerde halk otoyoldan çıkış istiyor. Aslında projede vardı. Ama bunca zaman niye yapılmadı bilmiyoruz. Yapın giriş çıkışı kardeşim vatandaş da rahat etsin. Gidiş- geliş kolaylaşsın. Cezaevindeki yakınlarını ziyarete gidenler de perişan olmasın. Otoyol 1992 yılında yapıldığında burayı ikiye bölmüş. Bir kısmı yolun üst tarafında kalmış ama asıl yoğun olan kesim yolun alt kısmında oturuyor. Kürkçüler halkı 'bizi unuttular' diyor.

Tarsus'a büyük bir kültür merkezi lazım

TARSUS'TA kültür merkezinin uzun süredir tadilat nedeniyle kapalı olması kültürel etkinlikler düzenleri sıkıntıya soktu. Müzikle uğraşan dernekler, tiyatro ekipleri okul etkinlikleri yer sıkıntısı çekiyor. Amerikan Koleji'nin Kültür Merkezi ile Belediye Nikah Salonu yetmiyor. Ahmet Feyizoğlu, "Kültür Merkezimizin faaliyette olmaması çok üzücü ve sıkıntı veriyor" diyor. Koca Tarsus'a bir kültür sarayı yapılması şart.
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Melih Abi: Kürkçüler otoyol bağlantısı istiyor
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