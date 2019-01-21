Melih Abi: Kürkçüler otoyol bağlantısı istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Kürkçüler Mahallesi'nin nüfusu 10 bini bulmuş. Cezaevi de burada. Bu nüfusun yaşadığı yerde halk otoyoldan çıkış istiyor. Aslında projede vardı. Ama bunca zaman niye yapılmadı bilmiyoruz. Yapın giriş çıkışı kardeşim vatandaş da rahat etsin. Gidiş- geliş kolaylaşsın. Cezaevindeki yakınlarını ziyarete gidenler de perişan olmasın. Otoyol 1992 yılında yapıldığında burayı ikiye bölmüş. Bir kısmı yolun üst tarafında kalmış ama asıl yoğun olan kesim yolun alt kısmında oturuyor. Kürkçüler halkı 'bizi unuttular' diyor.kültürmerkezinin uzun süredirtadilat nedeniyle kapalıolması kültürel etkinliklerdüzenleri sıkıntıya soktu.Müzikle uğraşan dernekler,tiyatro ekipleri okuletkinlikleri yer sıkıntısı çekiyor.Amerikan Koleji'ninKültür Merkezi ile BelediyeNikah Salonu yetmiyor.Ahmet Feyizoğlu, "KültürMerkezimizin faaliyetteolmaması çok üzücü vesıkıntı veriyor" diyor.Koca Tarsus'a bir kültürsarayı yapılması şart.