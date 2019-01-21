Melih Abi: Kürkçüler otoyol bağlantısı istiyor

Kürkçüler Mahallesi'nin nüfusu 10 bini bulmuş. Cezaevi de burada. Bu nüfusun yaşadığı yerde halk otoyoldan çıkış istiyor. Aslında projede vardı. Ama bunca zaman niye yapılmadı bilmiyoruz. Yapın giriş çıkışı kardeşim vatandaş da rahat etsin. Gidiş- geliş kolaylaşsın. Cezaevindeki yakınlarını ziyarete gidenler de perişan olmasın. Otoyol 1992 yılında yapıldığında burayı ikiye bölmüş. Bir kısmı yolun üst tarafında kalmış ama asıl yoğun olan kesim yolun alt kısmında oturuyor. Kürkçüler halkı 'bizi unuttular' diyor. Tarsus'a büyük bir kültür merkezi lazım TARSUS'TA
kültür
merkezinin uzun süredir
tadilat nedeniyle kapalı
olması kültürel etkinlikler
düzenleri sıkıntıya soktu.
Müzikle uğraşan dernekler,
tiyatro ekipleri okul
etkinlikleri yer sıkıntısı çekiyor.
Amerikan Koleji'nin
Kültür Merkezi ile Belediye
Nikah Salonu yetmiyor.
Ahmet Feyizoğlu, "Kültür
Merkezimizin faaliyette
olmaması çok üzücü ve
sıkıntı veriyor" diyor.
Koca Tarsus'a bir kültür
sarayı yapılması şart.