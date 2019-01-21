Ressam Ergen’den ‘Kadın’ sergisi

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Ressamve Mimar Ceren Yonuk Ergen, MTSO Sanat Galerisinde 'Kadın' isimli resim sergisini büyük ilgi gördü. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde 'Kadın' isimli sergisinde, bir taraftan kadın kavramı tuval üzerinde irdelenirken, diğer taraftan kadının varoluş süreci anlatıldı. İkinci kişisel sergisini açan Ergen, 20 eserini sergiledi. Ressam Ergen, kadın kavramını renk ve nesnelerle harmanlayarak, kültür, toplum ve aile içerisindeki sosyal farklılaşmasını anlattığını söyledi. Sergisinde, imge olarak kadın kavramının, renk ve nesnelerle plastike edilerek kültür, toplum ve aile içerisindeki sosyal farklılaşmasının resmedildiğine dikkat çeken Ergen, "Resim çalışmalarımın özünde kadının kendi içinde taşıdığı var oluşuna yönelik irdelenmesi ve kavramsal olarak plastik olana dönüştürülmesi yer alıyor" dedi.