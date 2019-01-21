Tarsus sev şampiyon oldu

TARSUS SEV Ortaokulu Yıldız Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından
düzenlenen Basketbol Yıldız Erkekler Şampiyonası
'nı
namağlup tamamlayıp, Mersin
şampiyonu oldu. Tarsus SEV Ortaokulu takımı, elde ettiği bu başarı ile Türkiye çeyrek finallerine katılmaya hak kazandı.
Yalnızca akademik başarıya
odaklı olmayıp aynı zamanda
spor, sanat ve sosyal sorumluluk
alanlarında da bireyler yetiştirmeyi
hedefleyen Tarsus SEV Ortaokulu
oyuncuları, çeyrek
finallerde de aynı başarıyı göstereceklerinin
sözünü verdiler.