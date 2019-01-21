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Tarsus sev şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Tarsus sev şampiyon oldu
TARSUS SEV Ortaokulu Yıldız Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Basketbol Yıldız Erkekler Şampiyonası'nı namağlup tamamlayıp, Mersin şampiyonu oldu. Tarsus SEV Ortaokulu takımı, elde ettiği bu başarı ile Türkiye çeyrek finallerine katılmaya hak kazandı. Yalnızca akademik başarıya odaklı olmayıp aynı zamanda spor, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında da bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Tarsus SEV Ortaokulu oyuncuları, çeyrek finallerde de aynı başarıyı göstereceklerinin sözünü verdiler.
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Tarsus sev şampiyon oldu
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