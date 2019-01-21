Tarsus sev şampiyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

TARSUStarafındandüzenlenen'nınamağlup tamamlayıp, Mersinşampiyonu oldu.Yalnızca akademik başarıyaodaklı olmayıp aynı zamandaspor, sanat ve sosyal sorumlulukalanlarında da bireyler yetiştirmeyihedefleyen Tarsusoyuncuları, çeyrekfinallerde de aynı başarıyı göstereceklerininsözünü verdiler.