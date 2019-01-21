Tufanbeyli’ye 5 gündür elektrik verilemiyor

BUGÜN NELER OLDU

15 gün içinde aralıklarla yağan ve 1.5 metreyi geçen kar kalınlığı yüzünden hayat felç olurken, kente 5 gündür elektrik verilemiyor, sular dondu, yollar ulaşıma kapandı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 15 gün içinde aralıklarla yağan ve 1.5 metreyi geçen kar kalınlığı yüzünden hayat felç olurken, kente 5 gündür elektrik verilemiyor. İlçede sular donarken, yollar ulaşıma kapandı. Adana'nın en kuzeyindeki Akşamları eksi 30 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle de içme suları buz tuttu. İlçede termik santral olmasına rağmen günlerdir elektrik verilememesi vatandaşları çileden çıkardı. Ayrıca kar yağışı geçtiğimiz hafta perşembe gününden bu yana durmasına rağmen halen yollar tam anlamıyla açılmış değil. İlçenin köy ve şehirlerle bağlantısı kesilmiş durumda. Vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor. Ayrıca çatılarda biriken karların düşmesi sonucu birçok araç zarar gördü.