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Yaban keçisi avlayanlara ceza

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Yaban keçisi avlayanlara ceza
Mersin'in Tarsus ilçesinde Kadıncık Vadisi ve İnköy mahallesi kırsalında yaban keçisi avlayan 7 kişiye 42 bin 87 lira ceza yazıldı. Tarsus Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Her iki bölgeye giden ekipler 7 şahsın yaban keçisi avladıklarını tespit etti. Şahıslara 21 bin 855 TL idari yaptırım ve tazminat cezası olmak üzere toplam42 bin 87 lira para cezası uygulandı. Yetkililer, avlanmanın yaban hayatının devamlılığı için üzücü bir durum olduğu belirttiler.
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Yaban keçisi avlayanlara ceza
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