Ali’nin hayali gerçek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'da 3 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Ali Kurt'un polis hayali gerçek oldu. Sosyal medyadan polisleri çok sevdiğini yunus polisi kıyafeti istediğini söyleyen küçük çocuğu hastanede yunus ekipleri ziyaret edip üniforma giydirdi. Yunus elbisesini giyen Ali'nin sevinci görülmeye değerdi.Hatay'da dünyaya gelen Ali Kurt 3 yıl önce aşırı ağrıları olunca ailesi tarafından hastaneye götürüldü ve yapılan tetkikler sonucunda lösemi tanısı konuldu. O günden sonra Kurt'un hastalıkla mücadelesi başladı. Kurt Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine gelerek burada çocuk onkoloji servisinde tedavi olmaya başladı. Bu arada Ali'nin polis sevgisini fark eden yakınları sosyal medya hesabından Adana Emniyet Müdürlüğü'ne mesaj gönderdi. Küçük çocuk mesajında "Yunus polis ağabeyler sizi çok seviyorum. Üniformalarınızdan bana da getirebilir misiniz?" dedi. Bu mesaja kayıtsız kalmayan yunus ekipleri Balcalı Hastanesine giderek Kurt'a sürpriz yaptı.Yattığı serviste karşısında yunus ekiplerini gören Ali, şaşkınlığını gizleyemedi. Yunus ekipleri diktirdikleri yunus üniforması ile birlikte çeşitli hediyeleri küçük çocuğa verdiler. Polislerle sohbet eden Kurt, motosikletle de gezmek istediğini belirtti. Polisler Kurt'a hastaneden çıkınca motosikletle gezdirme sözü verdi. Kurt iyileşip büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.