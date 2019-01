Artık tüm öğrencilerin sağlığı güvende

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Okullar Grubu, öğrencilerinin okul hayatları süresince sağlık koşullarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için Yakın Doğu Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Near East Hayat işbirliği ile Near East Genç Sağlık Sigortası'nı hayata geçirdi. Yakın Doğu Okullar Grubu tarafından finanse edilen ve tüm öğrencilere ek ödeme yükü getirmeden sigortalanan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrencileri, hazırlanan police kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde, 7/24 ücretsiz tedavi imkanına sahip olacaklar. Near East Hayat ile yapılan anlaşmaya göre, Yakın Doğu Okulları çatısı altında öğrenim gören tüm öğrenciler, eğitim –öğretim dönemleri boyunca, herhangi bir rahatsızlık durumunda sigorta kapsamındaki sağlık kuruluşlarının Acil Servisinden giriş yapmaları durumunda ek bir ücret ödemeden tüm sağlık hizmetlerinden ücretiz olarak yararlanabilecekler. Near East Hayat Genç Sağlık Sigortası kapsamında, polikliniklere yapılacak müracaatlar için yılda 2 kez muayene ve 1 tahlil hizmeti ücretsiz olacak. Bu teminatların kullanılmasından sonraki poliklinik hizmetlerinde ise % 30 indirim uygulanacak.