Atlarla hayatı değiştiriyor

BUGÜN NELER OLDU

arım ve Orman İl Müdürlüğü, Adana Hipodrom Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından ortak yürütülenkapsamında eğitim alan Fadime Ataş, yaklaşık bir yıl önce Adana Hipodromu Atla Terapi Merkezi'nde işe başladı. Evli ve iki çocuğu bulunan Ataş, her sabah erken saatlerde işe gelerek önce atları besliyor, ardından ahırlarını temizliyor.Çocuğu gibi baktığı atlara antrenman yaptırarak hazır hale getiren Ataş, eyerlerini takıp parkura götürüyor.ZAMAN zaman stres atmak için ata da binen Ataş, her konuda ilgilendiği hayvanları çocuklarından ayırt etmiyor. Seyis Ataş, köyde büyüdüğü için çocukluğunun atlarla iç içe geçtiğini, atlarla arasında duygusal bir bağ oluştuğunu ifade ederek,şeklinde konuştu.Ataş, kadın seyis sayısının artması gerektiğini dile getirerek, "Avrupa'da seyislerin yüzde 80'ini kadınlar oluştururken, ülkemizde kadın seyis oranı çok düşük. Neden kadınlar yapamasın bu işi? Kadın seyis sayısının artmasını istiyorum. Kadınların annelik içgüdüsünden dolayı atlara yaklaşımı daha nazik daha kibar" şeklinde konuştu.