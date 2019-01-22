Avcı: Çukurova maçı zor geçecek

BUGÜN NELER OLDU

FENERBAHÇE mağlubiyetini unutan Gündoğdu Adana Basketbol gözünü bu hafta cumartesi günü karşılaşacağı lider Çukurova Basketbol maçına çevirdi. Asbaşkan Pala İbrahim Avcı, ligin yeni takımı olmalarına rağmen başarılı bir grafik çizdiklerini belirterek,dedi. Bu hafta derbi tadında bir maç oynayacaklarının altını çizen Avcı,ifadelerini kullandı.