Avcı: Çukurova maçı zor geçecek

FENERBAHÇE mağlubiyetini unutan Gündoğdu Adana Basketbol gözünü bu hafta cumartesi günü karşılaşacağı lider Çukurova Basketbol maçına çevirdi. Asbaşkan Pala İbrahim Avcı, ligin yeni takımı olmalarına rağmen başarılı bir grafik çizdiklerini belirterek, "Biz ligde mücadele ederken aynı zamanda önümüzdeki yılların planlarını da yapıyoruz"
dedi. Bu hafta derbi tadında bir maç oynayacaklarının altını çizen Avcı, "Çukurova Basketbol bölgemizin önemli takımlarından biri. Şu anda lider durumda ve hiç maç kaybetmedi. Adana'ya da galibiyet için gelecek. Maç gününe kadar çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürüp yolumuza devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan bize destek olmalarını bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.