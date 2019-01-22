Güneş enerji panelini tamir ederken düşüp öldü

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Elbistan ilçesinde 4 katlı apartmanın terasında güneş enerjisi panelini tamir etmek isterken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten toprak zemine düşen İlhan Kuzu (60) yaşamını yitirdi. Olay Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Kuzu, arızalı olan güneş enerjisi panelini tamir etmek için 4 katlı apartmanın terasına çıktı. Dengesini kaybederek metrelerce yükseklikte toprak zemine düşen İlhan Kuzu, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kuzu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.