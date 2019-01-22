Hadis yarışmasında umre kazandılar

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen "40 Hadis" yarışmasında birinci olan dört öğrenciye ödülleri verildi. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda, kademeler arasında gerçekleştirilen, Arapça ve Türkçelerini ezberden verme esasına dayanan yarışmada 9/A sınıfından Beyza Tuğçe Çetiner, 10/A sınıfından Cennet Gül Erol, 11/A sınıfından Ayşe Şevde Garip ve 12/C sınıfından Nawal Ramadan adlı öğrenciler birinci oldu. Umre hediyesi kazanan öğrenciler, öğrenci velileri, Okul Müdürü Hüseyin Koç, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları tarafından Fatih Sultan Mehmet Camii'nden Umre ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere dualarla kutsal topraklara uğurlandılar.