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: Biz engel tanımayız

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019
İbrahim Güler: Biz engel tanımayız
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, makamların bahane değil, hizmet üretmek için var olduğunu söyledi. Antakya'da şoför esnafı ile bir araya gelen İbrahim Güler, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıldır asli görevleri olan yol, içme suyu ve alt yapı konusunda kötü not aldığını kaydetti. Milletin belediye başkanlarını bahane üretmeleri için seçmediğini dile getiren Güler, "O makam çözüm, icraat ve hizmet makamıdır. Ağlama, sızlanma, çamur atma, iftira etme ve milletle alay etme makamı değildir. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta soracak. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan sonra milletimiz ile birlikte, Hatay için Antakya için biz engel tanımayız" dedi.
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İbrahim Güler: Biz engel tanımayız
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