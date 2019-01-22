İyilik melekleri 1,5 ayda yürüttü

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, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle beyninde oluşan kan pıhtılaşması sonucu felç kalan 37 yaşındaki Nurettin Savaş, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon) Hastanesi'nde aldığı fizik tedavi sayesinde 1,5 ayda yürümeye başladı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Savaş, 1 yıl önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Tansiyon ve şeker hastalığına bağlı olarak beyninde kan pıhtılaşması gerçekleştiği belirlenen Nurettin Savaş, 1 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde ölüm-kalım savaşı verdi. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaklaşık 1 ay boyunca hastanede tedavi gördüğünü belirten Savaş, "Gündüz vardiyasından gece vardiyasına geçinde yaklaşık 1,5 ay boyunca hareketsiz kaldım" dedi. Bir daha hiç yürüyemeyeceğini düşünürken Adana Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldiğini ve burada tedavi görmeye başladığını belirten Savaş, "Ben onlara yani fizyoterapistlere 'İyilik Melekleri' diyorum. Fizyoterapist Gonca Hanım bana çok yardımcı oldu ve yoğun bir tedavi sürecinin sonucunda yeniden ayağa kalktım. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.Fizyoterapist Gonca Büyüköztürk hastasına uyguladığı tedavi hakkında bilgi vererek, Nurettin Savaş'ın diğer hastalara çok iyi bir örnek olduğunu kaydetti. Hastasının yaklaşık 1,5 ayda tek başına ayağa kalkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Büyüköztürk, "İnme vakalarında erken dönemde rehabilitasyona başlamak çok önemlidir" dedi.