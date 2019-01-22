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Melih ABİ: Zabıta görevde kaldırımlar özgürlüğüne kavuştu

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Melih ABİ: Zabıta görevde kaldırımlar özgürlüğüne kavuştu
Denizli Mahallesi'ndeki kaldırım işgaline Adana Valisi Mahmut Demirtaş el koydu.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına talimat verdi.
Kadir Tüylü;
"Denizli Mahallesi artık yoğun trafiğin yaşandığı bir semt haline geldi.
Esnafta eski düzenden vazgeçip malzemesini kaldırıma ve yola indiremeyecek.
Bir uygulama yaparak esnafı uyardık" dedi.
Vali Demirtaş'a ve Zabıta Müdürü Tüylü'ye teşekkür ediyoruz.
Bu tür uygulamaların sık yapılması şart ama…
Hem yolu kullananlar, hem de yayalar rahat etsin.

Klimalar bozuk hastalar üşüyo

TARSUS Devlet Hastanesi fizik tedavi bölümünde tedavi gören hasta yakınlarının ricası var.
Tarsus Devlet Hastanesi eski binasında ısıtan klimalar çalışmıyor.
Fizik tedaviye gelen hastalar soğuktan donuyor.
Fizik tedaviye gelirken veya yataklı tedaviye geldiklerinde evlerinden battaniye ve savan getiriyorlarmış.
Bu durumun düzeltilmesini istiyorlar.
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Melih ABİ: Zabıta görevde kaldırımlar özgürlüğüne kavuştu
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