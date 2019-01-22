PENTEX yarın kapılarını açıyor

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Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın (PENTEX) bu yıl 8'incisinin gerçekleştirileceğini belirterek, "Gaziantep'in ve Türkiye'nin üretiminde çok önemli bir yeri olan hazır giyim, penye ve tekstil sektöründe katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz" dedi. GSO, PEN-KON ve KOSGEB destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuarın sektöründe tek olduğunu dile getiren Ünverdi, "Tekstil sektörü gerek istihdam ve üretim, gerekse ihracat performansı ile Türkiye'nin en önemli imalat sanayi kolları arasında yer almaktadır. Üretim çeşitliliği ile ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer alan Gaziantep'te; penye, tekstil ve hazır giyim sektörü oluşturduğu istihdam, ihracat ve katma değerle önemli bir yere sahiptir" dedi. Fuarın sektörü hareketlendireceğini dile getiren Akort Fuarcılık Yönetim kurulu Başkanı Hülya Akkaya da, fuarın firmaların dünyaya açılmasına da ciddi katkı sağlayacağını vurguladı. Akkaya, "Gaziantep ve bölgenin tekstil sektöründeki gücünü geleceğe taşıyacak olan fuar küresel pazarın liderlerine kalite, tasarım ve yenilik odaklı ürünler sunarak, sektöre önemli katkıları olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.120 firmanın 350 marka ile yer alacağı fuarda, penye ürünleri, konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, dikiş makineleri gibi pek çok ürün sergilenecek. Başta Gaziantep'ten firmaların katılacağı fuarda, farklı illerden firmalar yer alacak. Fuarı, yurtiçinden ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından da Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri, Bosna Hersek, Rusya, Ukrayna ve Fransa'dan 20 bin civarında profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.